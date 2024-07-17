Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Ünlü Ekonomistin Dolar/TL Kuru İçin '20 Lira' Öngörüsü Gündem Oldu!

Ünlü Ekonomistin Dolar/TL Kuru İçin '20 Lira' Öngörüsü Gündem Oldu!

dolar/TL
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 13:27

Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar konusundaki görüşleri de dikkat çekti. Yeşilada, dolar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dolar/TL kuru son dönemdeki ufak hareketleriyle birlikte 32 TL’den 33 TL’ye yükselmiş durumda.

Dolar/TL kuru son dönemdeki ufak hareketleriyle birlikte 32 TL’den 33 TL’ye yükselmiş durumda.

İhracatçılar ise Dolar/TL'nin sürdürülebilirlik için en az 37 lira olması gerektiği görüşünde.

İhracatçılar ise Dolar/TL'nin sürdürülebilirlik için en az 37 lira olması gerektiği görüşünde.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen hafta ne çok değerli TL, ne de çok değersiz TL’nin ihracatçının işine yaramayacağına dikkat çekerek şunları söylemişti: 

 “Buradaki amaç Türkiye üreticisi ihracatçısının ayakta kalması. Türkiye’de en ucuz olan şey döviz. Bana sorsanız bugün en az kurun 37 lira olması lazım, minimum”

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın Dolar/TL hakkındaki görüşleri ise bir anda gündem oldu.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın Dolar/TL hakkındaki görüşleri ise bir anda gündem oldu.

Yeşilada, Dolar/TL kurunun Merkez Bankası'nın yaptığı alımlarla 33 lira seviyesinde kaldığını savunurken, bu alımlar olmasaydı 20 liraların görülebileceğini söyledi.

Yeşilada, Dolar/TL kurunun Merkez Bankası'nın yaptığı alımlarla 33 lira seviyesinde kaldığını savunurken, bu alımlar olmasaydı 20 liraların görülebileceğini söyledi.

Ekonomist Yeşilada, "Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer " ifadelerini kullandı.

Ekonomist Yeşilada, "Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer " ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın