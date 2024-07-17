Ünlü Ekonomistin Dolar/TL Kuru İçin '20 Lira' Öngörüsü Gündem Oldu!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen hafta ne çok değerli TL, ne de çok değersiz TL’nin ihracatçının işine yaramayacağına dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Buradaki amaç Türkiye üreticisi ihracatçısının ayakta kalması. Türkiye’de en ucuz olan şey döviz. Bana sorsanız bugün en az kurun 37 lira olması lazım, minimum”