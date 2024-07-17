Ünlü Ekonomistin Dolar/TL Kuru İçin '20 Lira' Öngörüsü Gündem Oldu!
Ünlü Ekonomistin Dolar/TL Kuru İçin '20 Lira' Öngörüsü Gündem Oldu!
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar konusundaki görüşleri de dikkat çekti. Yeşilada, dolar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
“Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer.'
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Dolar/TL kuru son dönemdeki ufak hareketleriyle birlikte 32 TL’den 33 TL’ye yükselmiş durumda.
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İhracatçılar ise Dolar/TL'nin sürdürülebilirlik için en az 37 lira olması gerektiği görüşünde.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'nın Dolar/TL hakkındaki görüşleri ise bir anda gündem oldu.
Yeşilada, Dolar/TL kurunun Merkez Bankası'nın yaptığı alımlarla 33 lira seviyesinde kaldığını savunurken, bu alımlar olmasaydı 20 liraların görülebileceğini söyledi.
Ekonomist Yeşilada, "Doların hiç artmadığı bir dönemdeyiz. Bu da insanların içini bir miktar da olsa rahatlatıyor. Şu anda Merkez Bankası piyasadan döviz almasa, dolar 20 TL'ye düşer " ifadelerini kullandı.
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