'Kaset' İddiaları: Mustafa Sarıgül, İnternette Yayılan Videodaki Kişinin Kimliğini Açıkladı!
'Kaset' İddiaları: Mustafa Sarıgül, İnternette Yayılan Videodaki Kişinin Kimliğini Açıkladı!
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan 'kaset' iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.
Sarıgül, 'Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem- Seyhan Avşar
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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü.
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Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, “Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.
Sarıgül ardından paylaştığı videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtlayan CHP’li Sarıgül görüntülerde yer alan kişinin kimliği hakkında da açıklama yaptı.
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