'Kaset' İddiaları: Mustafa Sarıgül, İnternette Yayılan Videodaki Kişinin Kimliğini Açıkladı!

Sarıgül şunları söyledi:

“Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız”

Kaynak