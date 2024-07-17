AKOM'dan İstanbul İçin Sıcak Hava Uyarısı: "Dışarı Çıkmayın"
AKOM'dan İstanbul İçin Sıcak Hava Uyarısı: "Dışarı Çıkmayın"
AKOM, İstanbul'da etkisini devam ettiren sıcak hava dalgası konusunda uyarı yaptı.
Hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiği ifade edildi.
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İstanbul sıcak hava dalgasına teslim olmuş durumda. Şehirde, hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.
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Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı.
Yapılan uyarıda öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının altı çizildi.
AKOM tarafından yapılan paylaşım ve hafta boyu beklenen sıcaklıklar 👇
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