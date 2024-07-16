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AK Partili Başkan 'Düğünde 5 Lira Taktı' İddiası: Karakolluk Oldular!

AK Partili Başkan 'Düğünde 5 Lira Taktı' İddiası: Karakolluk Oldular!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 18:59

Çorum'da AK Parti Laçin İlçe Başkanlığı yapan Ömer Çatalpelit, gittiği bir düğünde 5 lira takınca düğün sahibiyle karakolluk oldu. 

Kaynak: T24

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T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum'da hafta sonu Laçin ilçesinde yapılan bir düğün töreninin davetlilerden bir de AK Parti ilçe başkanı Ömer Çatalpelit idi.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum'da hafta sonu Laçin ilçesinde yapılan bir düğün töreninin davetlilerden bir de AK Parti ilçe başkanı Ömer Çatalpelit idi.

Kaynak

Düğün sahibi Şaban Ersüer'in Çatalpelit'in gelin ve damada takı olarak zarfın içinde 5 TL verdiğini iddia etmesi ise ortalığı karıştırdı.

Düğün sahibi Şaban Ersüer'in Çatalpelit'in gelin ve damada takı olarak zarfın içinde 5 TL verdiğini iddia etmesi ise ortalığı karıştırdı.

Ersürer telefonla Ömer Çatalpelit’i arayarak, “Sen bana 5 liralık adam muamelesi yapamazsın” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ersürer telefonla Ömer Çatalpelit’i arayarak, “Sen bana 5 liralık adam muamelesi yapamazsın” diyerek duruma tepki gösterdi.

Düğün salonunun olduğu yerde tekrar buluşarak tartışan ikili, kavganın büyümesi üzerine karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Düğün salonunun olduğu yerde tekrar buluşarak tartışan ikili, kavganın büyümesi üzerine karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.

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