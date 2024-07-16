AK Partili Başkan 'Düğünde 5 Lira Taktı' İddiası: Karakolluk Oldular!
AK Partili Başkan 'Düğünde 5 Lira Taktı' İddiası: Karakolluk Oldular!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum'da hafta sonu Laçin ilçesinde yapılan bir düğün töreninin davetlilerden bir de AK Parti ilçe başkanı Ömer Çatalpelit idi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğün sahibi Şaban Ersüer'in Çatalpelit'in gelin ve damada takı olarak zarfın içinde 5 TL verdiğini iddia etmesi ise ortalığı karıştırdı.
Ersürer telefonla Ömer Çatalpelit’i arayarak, “Sen bana 5 liralık adam muamelesi yapamazsın” diyerek duruma tepki gösterdi.
Düğün salonunun olduğu yerde tekrar buluşarak tartışan ikili, kavganın büyümesi üzerine karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın