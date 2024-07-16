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Survivor'da Ceza Oyunu: Zonguldak’taki Maden Ocağında Bir Gece Geçirdiler!

Survivor'da Ceza Oyunu: Zonguldak’taki Maden Ocağında Bir Gece Geçirdiler!

survivor
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 15:42

Çekimleri Zonguldak’ta devam eden Survivor Meksika için şehre gelen Meksikalı yarışmacılardan 3’ü ceza oyunu sonrasında geceyi maden ocağımda geçirdi.

Kaynak: Duvar

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Acun Medya tarafından Meksika’daki bir televizyon kanalına çekilen “La Isla” isimli Survivor yarışmasının 2. sezonundaki bazı bölümler Zonguldak'ta çekildi.

Acun Medya tarafından Meksika’daki bir televizyon kanalına çekilen “La Isla” isimli Survivor yarışmasının 2. sezonundaki bazı bölümler Zonguldak'ta çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olarak 7 ilde çekilen yarışmanın formatı gereği 3 Meksikalı ceza oyununu kaybedince Zonguldak şehir merkezinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağına sokuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olarak 7 ilde çekilen yarışmanın formatı gereği 3 Meksikalı ceza oyununu kaybedince Zonguldak şehir merkezinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağına sokuldu.

Geceyi ıslak, soğuk ve nemli kömür ocağında geçiren Meksikalılar burada kendilerine verilen bir tahtanın üzerinde uyudu.

Geceyi ıslak, soğuk ve nemli kömür ocağında geçiren Meksikalılar burada kendilerine verilen bir tahtanın üzerinde uyudu.

Halen yeni maden işçilerinin eğitiminde kullanılan Zonguldak'taki maden ocağı 1800’lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılmıştı.

Halen yeni maden işçilerinin eğitiminde kullanılan Zonguldak'taki maden ocağı 1800’lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılmıştı.

Acun Medya organizasyon sorumlusu Volkan Savaşçı ise daha önce şunları söylemişti: 

'Meksika televizyonu Zonguldak’a kadar gitmişken maden ocağında da yarışma yapılmasını istedi. Kültür Bakanlığı destekli proje kapsamımda Türkiye’de 6 ayrı ilde daha çekilecek yarışma için gittiğimiz her ilin turizmine ve tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Maden ocağı, Meksikalı yarışmacılarımız için zorlu bir parkur olacak.' 

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zonguldaklı madenciler çalışıyoruz diye ceza çekiyorlar yani?