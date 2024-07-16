Survivor'da Ceza Oyunu: Zonguldak’taki Maden Ocağında Bir Gece Geçirdiler!
Survivor'da Ceza Oyunu: Zonguldak’taki Maden Ocağında Bir Gece Geçirdiler!
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Acun Medya tarafından Meksika’daki bir televizyon kanalına çekilen “La Isla” isimli Survivor yarışmasının 2. sezonundaki bazı bölümler Zonguldak'ta çekildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olarak 7 ilde çekilen yarışmanın formatı gereği 3 Meksikalı ceza oyununu kaybedince Zonguldak şehir merkezinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağına sokuldu.
Geceyi ıslak, soğuk ve nemli kömür ocağında geçiren Meksikalılar burada kendilerine verilen bir tahtanın üzerinde uyudu.
Halen yeni maden işçilerinin eğitiminde kullanılan Zonguldak'taki maden ocağı 1800’lü yılların sonunda Fransızlar tarafından açılmıştı.
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zonguldaklı madenciler çalışıyoruz diye ceza çekiyorlar yani?