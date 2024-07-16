Survivor'da Ceza Oyunu: Zonguldak’taki Maden Ocağında Bir Gece Geçirdiler!

Acun Medya organizasyon sorumlusu Volkan Savaşçı ise daha önce şunları söylemişti:

'Meksika televizyonu Zonguldak’a kadar gitmişken maden ocağında da yarışma yapılmasını istedi. Kültür Bakanlığı destekli proje kapsamımda Türkiye’de 6 ayrı ilde daha çekilecek yarışma için gittiğimiz her ilin turizmine ve tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Maden ocağı, Meksikalı yarışmacılarımız için zorlu bir parkur olacak.'