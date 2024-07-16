Büyük Tartışmalara Neden Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Zam Geldi: Yeni Fiyat Açıklandı!
Büyük Tartışmalara Neden Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Zam Geldi: Yeni Fiyat Açıklandı!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcı için 3 bin liralık öneri yapmış ve bu teklif kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
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150 TL'ye satılan yurt dışı çıkış harcı puluna yapılması planlanan zam bir süredir tartışmaların merkezindeydi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yurt dışı çıkış harcı pulu için 3 bin liralık önerisi yapmıştı. Teklifte ayrıca pula her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde zam yapılması da istenmişti.
Büyük tartışmalar sonrası 150 TL olan pulun fiyatının 500 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 500 TL'lik yeni fiyatın her yıl yeniden değerle oranı tutarında zamlanacağını da ekledi.
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