Büyük Tartışmalara Neden Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Puluna Zam Geldi: Yeni Fiyat Açıklandı!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcı pulunun 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcı için 3 bin liralık öneri yapmış ve bu teklif kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.