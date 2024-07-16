"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" Cinayetinde Karar Çıktı!
"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" Cinayetinde Karar Çıktı!
Sosyal medyada “Diyarbakırlı Ramazan Hoca” adıyla tanınan Ramazan Pişkin’i öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan Baykut’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te 31 Ocak'ta kendi işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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Ramazan Pişkin'in katili Erkan Baykut bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erkan Baykut’a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Bayrut, daha önceki duruşmada yaptığı savunmada, Ramazan Pişkin'i olaydan 3-4 ay öncesinde sosyal medyadan gördüğünü belirterek şunları söylemişti: 👇
"Ben sosyal medyada kendisini görünce cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Kendisi onlara benziyordu. Uyuşturucu madde etkisi altındaydım. Bıçağı olaydan 2 ay önce almıştım. Bıçağı maktulü öldürmek için almıştım."
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