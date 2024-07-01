Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katilinden İlginç Savunma: "Zulüm Yapan İnsanların Yerine Koydum"
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katilinden İlginç Savunma: "Zulüm Yapan İnsanların Yerine Koydum"
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan ve Fatih'ta kendi işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan Baykut bugün hakim karşısına çıktı.
Baykut, cinayeti 4 ay önce kurguladığını itiraf etti ve 'Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum' ifadelerini kullandı.
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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak katledilmişti.
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Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla özellikle TikTok'ta hatırı sayılır bir şöhrete kavuşan Diyarbakırlı Ramazan Hoca, daha sonra bazı tehditler aldığını söyleyerek İstanbul'a gelmiş ve bir çay ocağı açmıştı.
Olay sonrası tutuklanan Erkan Bayrut'un ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.
Sanık, bugün görülen duruşmada ise oldukça ilginç bir savunma yaptı. Bayrut, olaydan 3-4 ay öncesinde Ramazan Pişkin'i sosyal medyadan gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Ben sosyal medyada kendisini görünce cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Kendisi onlara benziyordu. Uyuşturucu madde etkisi altındaydım. Bıçağı olaydan 2 ay önce almıştım. Bıçağı maktulü öldürmek için almıştım."
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Mahkeme heyeti sanık Erkan Baykut’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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