Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katilinden İlginç Savunma: "Zulüm Yapan İnsanların Yerine Koydum"

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan ve Fatih'ta kendi işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan Baykut bugün hakim karşısına çıktı.

Baykut, cinayeti 4 ay önce kurguladığını itiraf etti ve 'Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum' ifadelerini kullandı.