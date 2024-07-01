Yürüyen Merdivende Korku Dolu Anlar! İzmir Metrosu'nda Ortalık Karıştı, Hastanelik Olanlar Var!
Yürüyen Merdivende Korku Dolu Anlar! İzmir Metrosu'nda Ortalık Karıştı, Hastanelik Olanlar Var!
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İzmir'in Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin aniden ters yönde çalışmaya başlaması kazaya neden oldu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Kaza sonrası ambulans bekleyen insanların yerde yattığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Geçmiş olsun izmir'de olaylar durulmuyor sonumuz hayrolsun
Bu cuma lokma döktürelim Hisar camisinde filan.. Üst üste felaketler..