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Yürüyen Merdivende Korku Dolu Anlar! İzmir Metrosu'nda Ortalık Karıştı, Hastanelik Olanlar Var!

Yürüyen Merdivende Korku Dolu Anlar! İzmir Metrosu'nda Ortalık Karıştı, Hastanelik Olanlar Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 14:31

İzmir Metro'sunda arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu büyük tehlike atlatıldı. 

Kazada tam 11 kişi yaralandı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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İzmir'in Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin aniden ters yönde çalışmaya başlaması kazaya neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin aniden ters yönde çalışmaya başlaması kazaya neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Kaza sonrası ambulans bekleyen insanların yerde yattığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Kaza sonrası ambulans bekleyen insanların yerde yattığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Olay yerinden görüntüler 👇

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Gökçe

Geçmiş olsun izmir'de olaylar durulmuyor sonumuz hayrolsun

Tufi

Bu cuma lokma döktürelim Hisar camisinde filan.. Üst üste felaketler..