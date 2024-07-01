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Sinan Ateş Cinayetinin Tetikçisi Eray Özyağcı İfade Değiştirdi! Ayşe Ateş İsyan Etti: "İfadeler Tiyatro"

Sinan Ateş Cinayetinin Tetikçisi Eray Özyağcı İfade Değiştirdi! Ayşe Ateş İsyan Etti: "İfadeler Tiyatro"

sinan ateş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 12:41 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 12:46

Sinan Ateş suikasti davasın ilk duruşmasında savunma yapan tetikçi Eray Özyağcı savcılık ve Emniyet’teki ifadesini değiştirdi.

Eray Özyağcı, 'Benim abim Doğukan Çep’in Sinan Ateş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayaklarına sıkmak istedim. O ne dediyse onu yaptım. Tahliye talebim yok” dedi. 

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise 'İfadelerle topyekûn sergilenen kumpas tiyatrosu…Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde' açıklaması yaptı. 

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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden 18 ay geçti. Aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in de bulunduğu 22 tutuklu sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden 18 ay geçti. Aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in de bulunduğu 22 tutuklu sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş davayı, eski ve yeni CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile birlikte takip etti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş davayı, eski ve yeni CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile birlikte takip etti.

Sinan Ateş’e yönelik saldırıyı Doğukan Çep ile birlikte planladıklarını açıklayan ve savcılık ifadesini değiştiren Eray Özyağcı şunları kaydetti: 👇

Sinan Ateş’e yönelik saldırıyı Doğukan Çep ile birlikte planladıklarını açıklayan ve savcılık ifadesini değiştiren Eray Özyağcı şunları kaydetti: 👇

'Doğukan Çep’in azmettirici olduğunu saklamak için başlangıçta farklı ifade verdim sanki ben planlamışım sadece gibi, onu korumak satmamak için.

Ben sadece ayaklarına ateş ettim. Ben kaçarken Sinan Ateş’in yanındakiler bana ateş etti. Ben de onlara. Ben kaçarken ‘Reisi vurduk, reisi vurduk’ diye sesler geldiğini işittim.

Sonrasında motora bindik ve Gölbaşı’na doğru gittik. Ardından beni Doğukan aradı ve ‘Sinan Ateş ölmüş, ben sana demedim mi ayaklarından vur’ dedi. Ben de ‘Vallahi ben sadece ayaklarına ateş ettim’ dedim.”

"Emniyete geldiğim ilk andan itibaren de baskı başladı bana. İşkence yapmadılar ama baskı yaptılar. Savcı Dursun Ali Kaya ‘bu davanın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den emir aldıysan söyle. Durdu Özer ise ‘MHP’li iki ismi ver yeter. Biz seni koruruz’ dedi."

"Emniyete geldiğim ilk andan itibaren de baskı başladı bana. İşkence yapmadılar ama baskı yaptılar. Savcı Dursun Ali Kaya ‘bu davanın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den emir aldıysan söyle. Durdu Özer ise ‘MHP’li iki ismi ver yeter. Biz seni koruruz’ dedi."
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"Ben de ‘Ne yaptığınızı anlamıyorum, buna alet olmam. Ben suç işlemiş bir insan olabilirim ama karaktersiz değilim. Tanımadığım insanlara iftira atmam' dedim. Benim abim Doğukan Çep’in Sinan Ateş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayaklarına sıkmak istedim. O ne dediyse onu yaptım. Tahliye talebim yok.”"

"Ben de ‘Ne yaptığınızı anlamıyorum, buna alet olmam. Ben suç işlemiş bir insan olabilirim ama karaktersiz değilim. Tanımadığım insanlara iftira atmam' dedim. Benim abim Doğukan Çep’in Sinan Ateş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayaklarına sıkmak istedim. O ne dediyse onu yaptım. Tahliye talebim yok.”"

Doğukan Çep ise mahkemede verdiği ifadede, 'Ben yaralamaya göndermiştim, öldüğüne üzüldüm' ifadelerini kullandı.

Çep duruşmada ayrıca Gezi Parkı olaylarını anlatmaya başlayınca hakim, “Kes, ne anlatıyorsun sen kaç dakikadır bize ya? Bize ne bunlardan?” diye azarladı. Çep, bu kez CHP’yle ilgili konuşmaya başlayınca hakim, “Yav ne anlatıyorsun sen?” diye tekrar kesti.

Doğukan Çep sabah saatlerinde de  davada 'Bay Kemal nerede?' diye bağırmış ve dışarıya çıkarılmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından duruşmadaki ifadelere ilişkin oldukça sert paylaşımlarda bulundu: 👇

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından duruşmadaki ifadelere ilişkin oldukça sert paylaşımlarda bulundu: 👇

'Günlerdir MHP MYK üyeleri, Ülkü Ocakları yöneticileri, kiralık kalemler ve trol hesaplar tarafından ortaya sürülen ve dosyadaki delillerle uyuşmayan iddialar ve bugün de duruşma salonunda tutuklular tarafından bu iddialarla bire bir örtüşen ifadelerle topyekûn sergilenen kumpas tiyatrosu…

Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde.

Berrak suyu bulandırmak, zaman kazanmak, mağduriyet devşirmek istediklerini biliyorduk. Ama ne gizlemeye çalıştıklarını, kimi, kimleri korumak için çabaladıklarını henüz tam olarak bilmiyoruz.

Bu yüzden yargının önüne set çekilmemesi, 17 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın bir an önce derinleştirilip tamamlanması ve bu siyasi cinayetin kime, nereye kadar uzanıyorsa uzanması tek temennimizdir.'

Sinan Ateş cinayeti davasını izleyen Özgür Özel ise "Azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davasını izleyen Özgür Özel ise "Azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük" dedi.

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Nuray

Beklenen hareketler şaşırmadık.

portside

Acaba ülkücüler ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Tanıdıklarımın alayı suspus oturuyor.