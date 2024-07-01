Sinan Ateş Cinayetinin Tetikçisi Eray Özyağcı İfade Değiştirdi! Ayşe Ateş İsyan Etti: "İfadeler Tiyatro"
Sinan Ateş Cinayetinin Tetikçisi Eray Özyağcı İfade Değiştirdi! Ayşe Ateş İsyan Etti: "İfadeler Tiyatro"
Sinan Ateş suikasti davasın ilk duruşmasında savunma yapan tetikçi Eray Özyağcı savcılık ve Emniyet’teki ifadesini değiştirdi.
Eray Özyağcı, 'Benim abim Doğukan Çep’in Sinan Ateş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayaklarına sıkmak istedim. O ne dediyse onu yaptım. Tahliye talebim yok” dedi.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise 'İfadelerle topyekûn sergilenen kumpas tiyatrosu…Anlaşılan o ki bu siyasi cinayetin kökleri düşündüğümüzden daha derinde' açıklaması yaptı.
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MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.
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Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden 18 ay geçti. Aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in de bulunduğu 22 tutuklu sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş davayı, eski ve yeni CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile birlikte takip etti.
Sinan Ateş’e yönelik saldırıyı Doğukan Çep ile birlikte planladıklarını açıklayan ve savcılık ifadesini değiştiren Eray Özyağcı şunları kaydetti: 👇
"Emniyete geldiğim ilk andan itibaren de baskı başladı bana. İşkence yapmadılar ama baskı yaptılar. Savcı Dursun Ali Kaya ‘bu davanın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den emir aldıysan söyle. Durdu Özer ise ‘MHP’li iki ismi ver yeter. Biz seni koruruz’ dedi."
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"Ben de ‘Ne yaptığınızı anlamıyorum, buna alet olmam. Ben suç işlemiş bir insan olabilirim ama karaktersiz değilim. Tanımadığım insanlara iftira atmam' dedim. Benim abim Doğukan Çep’in Sinan Ateş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayaklarına sıkmak istedim. O ne dediyse onu yaptım. Tahliye talebim yok.”"
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından duruşmadaki ifadelere ilişkin oldukça sert paylaşımlarda bulundu: 👇
Sinan Ateş cinayeti davasını izleyen Özgür Özel ise "Azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük" dedi.
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Beklenen hareketler şaşırmadık.
Acaba ülkücüler ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Tanıdıklarımın alayı suspus oturuyor.
yediler adamı