Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki Suriyeli Olaylarına Tepki: "Sokakları Ateşe Vermek Kabul Edilemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez' ifadelerini kullandı.