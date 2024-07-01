Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki Suriyeli Olaylarına Tepki: "Sokakları Ateşe Vermek Kabul Edilemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki Suriyeli Olaylarına Tepki: "Sokakları Ateşe Vermek Kabul Edilemez"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 'Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez' ifadelerini kullandı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası dün gece ortalığı karıştırmıştı.
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bizzat olay yerine gelerek müdahale ettiği olaylarda, Suriye uyruklu kişilerin iş yerleri ve araçlarına saldırılar olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'nda Kayseri'deki olaylara ilişkin ayrı bir parantez açtı.
Erdoğan olaylarla ilgili muhalefeti suçlarken şunları söyledi: "Toplumda yabancı düşmanlığı ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez."
Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra, Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edilen yabancı uyruklu kişinin de tutuklandığı açıklandı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün Suriye uyruklu çocuk ve ailesinin koruma altına alındığını açıklamıştı.
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