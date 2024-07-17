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Mahkemeden Suriyeli Sığınmacılar İçin Karar: 10 Katı Nikah Ücreti Yargıdan Döndü!

Mahkemeden Suriyeli Sığınmacılar İçin Karar: 10 Katı Nikah Ücreti Yargıdan Döndü!

suriyeliler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 09:35

Afyon'da Suriyeli sığınmacılardan alınmak istenen 10 katı fazla nikah ücreti, yargı engeline takıldı. Mahkeme, belediye meclisinden geçen kararın durdurulmasına hükmetti. 

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 5 Mayıs'ta Suriyeli sığınmacılar için nikah ücretlerini 25 kat artırarak 400 liradan 10 bin liraya çıkarmıştı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 5 Mayıs'ta Suriyeli sığınmacılar için nikah ücretlerini 25 kat artırarak 400 liradan 10 bin liraya çıkarmıştı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin mahkemeye taşıdığı kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin mahkemeye taşıdığı kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Kararın iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Kararın iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı" ifadelerine yer verdi.

Bolu İdare Mahkemesi de 1 Ocak 2022’de yabancılardan 10 katı su ücreti alınmasına yönelik uygulamanın yürütmesini durdurmuştu.

Bolu İdare Mahkemesi de 1 Ocak 2022’de yabancılardan 10 katı su ücreti alınmasına yönelik uygulamanın yürütmesini durdurmuştu.

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