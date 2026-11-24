Üç uzman da en iyi aile geleneklerinden birinin ailece gönüllü çalışmak olduğunda birleşiyor. Dr. Fenton bunu bir aile için yapılabilecek en iyi şeylerden biri olarak görüyor.

Uzmanlara göre ne sıklıkta ya da hangi alanda gönüllülük yapıldığı belirleyici değil; önemli olan çocuğa topluma katkıda bulunmanın değerini göstermek. Dr. Fenton da bunu kendi ailesinde uyguluyor: Her Şükran Günü'nde ailesiyle birlikte yaşlılara yemek götürüyorlar.