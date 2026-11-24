3 Çocuk Psikoloğu da Aynı Cevabı Verdi: Çocuklar İçin En İyi Aile Geleneği
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Üç çocuk psikoloğu, çocuklar için en iyi aile geleneği sorusuna aynı cevabı verdi. Parade'e konuşan psikologlar Dr. Becky Fenton, Dr. Stephen Glicksman ve Dr. Erisa Preston'a göre gelenekler, günlük rutinlerin ötesinde çocuklara değer aktarmanın ve kalıcı aile anıları oluşturmanın en güçlü yollarından biri. Uzmanların ortak önerisi ise hem aileyi birbirine yaklaştıran hem de topluma katkı sağlayan bir alışkanlık.
Aile gelenekleri çocuklar için neden önemli?
Psikologların ortak cevabı: Ailece gönüllülük
Sözler değil, davranışlar öğretiyor
Haftalık paylaşım sohbetleri
Yemek gelenekleri
Kutu oyunu geceleri
Bayramlarda hediye bağışlamak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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