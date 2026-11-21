Akasya Gamı, Psyllium ve İnülin Nedir? Aralarındaki Temel Fark Ne?

Akasya gamı, psyllium ve inülin arasındaki temel fark kaynaklarında ve yapılarında. Üçü de çözünür lif sınıfında yer alıyor ama biri ağaç reçinesinden, biri tohum kabuğundan, biri de bitki kökünden geliyor. Bu fark, suda nasıl davrandıklarını, tatlarını ve nasıl kullanıldıklarını da belirliyor.

Akasya gamı nedir?

Akasya gamı, akasya ağacının (Acacia senegal ve Acacia seyal) doğal reçinesinden elde edilen, suda çözünen bir lif kaynağıdır. Yapısı ağırlıklı olarak arabinoz ve galaktoz polimerlerinden oluşur. AVA Vitamin Akasya Gamı'nda Afrika'dan gelen akasya reçinesi Fransa'da saflaştırılıyor, ürün Türkiye'de üretiliyor; içindekiler listesinde yalnızca akasya gamı yer alıyor.

Katkı maddesi olan akasya gamı ile lif ürünü olan akasya gamı aynı şey değil

Akasya gamı iki farklı amaçla kullanılır ve bu ikisini karıştırmamak gerekir:

Katkı maddesi olarak akasya gamı (E414): Gıda sanayisinde içecek, şekerleme ve sos gibi ürünlerde kıvam verici, stabilizör ya da emülgatör olarak kullanılır. Etikette 'E414' ya da 'arap zamkı' olarak görünür. Burada amaç ürünün dokusunu ayarlamaktır, lif sağlamak değil.

Gıda sanayisinde içecek, şekerleme ve sos gibi ürünlerde kıvam verici, stabilizör ya da emülgatör olarak kullanılır. Etikette 'E414' ya da 'arap zamkı' olarak görünür. Burada amaç ürünün dokusunu ayarlamaktır, lif sağlamak değil. Lif ürünü olarak akasya gamı: Lif kaynağı olarak tüketilmek üzere saflaştırılmış, ölçek başına lif miktarı etikette yazan üründür. AVA Vitamin Akasya Gamı Prebiyotik Lif bu gruptadır: katkı maddesi olarak değil, günlük beslenmeye çözünür lif eklemek için üretilir ve 3 g'lık ölçeğinde 2,55 g lif bulunur.

Yani bir ürünün etiketinde E414 görmek, o üründen lif ürünü kadar lif alacağın anlamına gelmez. AVA Vitamin ayrıca Akasya Gamı'nda kullandığı akasya lifi hammaddesinin klinik çalışmalı bir hammadde olduğunu belirtiyor. Bu çalışmalar hammaddeye aittir; ürün için bir sağlık beyanı yerine geçmez.

Psyllium nedir?

Psyllium, Türkçede karnıyarık otu olarak da bilinen Plantago ovata bitkisinin tohum kabuğundan elde edilen bir liftir. Suyu bağlayan (hidrofilik), viskoz bir çözünür liftir. Literatürde en çok 'hacim yapıcı lif' olarak geçer; gıda sanayisinde de glutensiz hamur işlerinde ve soslarda kıvam vermek için kullanılır.

İnülin nedir?

İnülin, fruktoz birimlerinden oluşan bir fruktandır. Ticari inülinin büyük kısmı hindiba kökünden elde edilir; sarımsak, pırasa, soğan, kuşkonmaz ve muz gibi gıdalarda da doğal olarak bulunur. Çözünür lif olarak gıda sanayisinde şeker ve yağın bir kısmının yerine de kullanılır. AVA Vitamin'in çocuklara yönelik Octokids ürününde de Belçika menşeli inülin yer alıyor.

Aşağıdaki tablo, üç lifi aynı kriterlerle yan yana getiriyor.