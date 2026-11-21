Burcu Kara Oğlunun Hastalığını Açıkladı: Ebeveynleri Uyardı
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Oyuncu Burcu Kara, Elveda Derken, Tozlu Yollar ve Milat gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Evliliği ve iki oğluyla da sık sık gündeme gelen Kara, bu kez küçük oğlunun el ayak hastalığına yakalanmasıyla ilgili yaşadıkları zorlu süreci paylaştı.
Burcu Kara, dizi ve sinema projeleriyle tanınan bir oyuncu.
Burcu Kara, 2016'dan beri yönetmen Fırat Parlak ile evli.
Burcu Kara, küçük oğlunun el ayak hastalığıyla yaşadıkları zorlu süreci paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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