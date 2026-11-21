Burcu Kara, çocukların ara tatilinde evlerinde yaşadıkları sağlık sürecini paylaştı. Küçük oğlunun çocuklarda yaygın görülen el ayak hastalığına yakalandığını, yüzünde ve ellerinde döküntüler çıktığını anlatan oyuncu, süreci şu sözlerle özetledi:

'Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk.'

Daha önce de oğlunun benzer bir hastalığa yakalandığını, ancak o dönem çok daha çabuk iyileştiğini belirten Kara, tüm ebeveynleri bu konuda uyardı.

El ayak hastalığı, genellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen bulaşıcı bir viral enfeksiyon. Ağız içinde yaralara, el ve ayaklarda ise döküntülere yol açabiliyor. Belirtileri arasında ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve iştahsızlık yer alıyor.