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Elektronik Alkol Takip Sistemi Devre Girdi: e-Devlet Üzerinden İzlenecek!

Elektronik Alkol Takip Sistemi Devre Girdi: e-Devlet Üzerinden İzlenecek!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 11:18

Türkiye'de sahte içki yapımının önüne geçmek için Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS) adıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Veriler e-Devlet üzerinden de izlenebilecek. 

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Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS), sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü takip için geliştirilen bir uygulama. Veriler, Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adı verilen bir başka uygulama ile e-Devlet üzerinden izlenebilecek.

Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS), sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü takip için geliştirilen bir uygulama. Veriler, Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adı verilen bir başka uygulama ile e-Devlet üzerinden izlenebilecek.

Elektronik Alkol Takip Sistemi ile etil alkol üretim ve ithalatı anbean gözlem altında tutulacak. Yurt içindeki fiziki sevkiyatı ile piyasa arzı takip edilecek.

Elektronik Alkol Takip Sistemi ile etil alkol üretim ve ithalatı anbean gözlem altında tutulacak. Yurt içindeki fiziki sevkiyatı ile piyasa arzı takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelere akış ölçer cihazlar yerleştirildiğini belirterek Elektronik Alkol Takip Sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi: 👇

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelere akış ölçer cihazlar yerleştirildiğini belirterek Elektronik Alkol Takip Sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi: 👇

'Bu cihazlar, ham madde kullanım ve üretim miktarlarını anlık ölçerek elde edilen verileri eş zamanlı Bakanlığımızın veri merkezine gönderiyor. 

Böylece ülkemizde üretim yapılan tesislerde kullanılan ham madde ve elde edilen nihai alkol üretim miktarları anlık izlenerek kaydediliyor. 

Alkol ithalat verileri ise Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün bilişim sistemiyle sağlanan entegrasyon sayesinde EATS'a aktarılıyor.

 Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturduk. Sistemin en önemli ayaklarından biri olarak e-Devlet üzerinden ATİP adıyla yeni bir hizmet başlattık, böylece tüm etil alkol ticareti aralıksız izlenerek kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir avantaj sağlanacak. 

ATİP'e etil alkol ticareti yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden ulaşarak yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek.

 Oluşturduğumuz bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri Bakanlığımız tarafından aralıksız izlenebilirken ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak.'

Bakan Yumaklı ayrıca emniyet ve jandarma yetkililerinin de sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirildiğini ve etkin işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Yumaklı ayrıca emniyet ve jandarma yetkililerinin de sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirildiğini ve etkin işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

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