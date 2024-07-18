Elektronik Alkol Takip Sistemi Devre Girdi: e-Devlet Üzerinden İzlenecek!

'Bu cihazlar, ham madde kullanım ve üretim miktarlarını anlık ölçerek elde edilen verileri eş zamanlı Bakanlığımızın veri merkezine gönderiyor.

Böylece ülkemizde üretim yapılan tesislerde kullanılan ham madde ve elde edilen nihai alkol üretim miktarları anlık izlenerek kaydediliyor.

Alkol ithalat verileri ise Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün bilişim sistemiyle sağlanan entegrasyon sayesinde EATS'a aktarılıyor.

Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturduk. Sistemin en önemli ayaklarından biri olarak e-Devlet üzerinden ATİP adıyla yeni bir hizmet başlattık, böylece tüm etil alkol ticareti aralıksız izlenerek kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir avantaj sağlanacak.

ATİP'e etil alkol ticareti yapmaya yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden ulaşarak yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek.

Oluşturduğumuz bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri Bakanlığımız tarafından aralıksız izlenebilirken ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak.'