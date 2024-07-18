Elektronik Alkol Takip Sistemi Devre Girdi: e-Devlet Üzerinden İzlenecek!
Elektronik Alkol Takip Sistemi Devre Girdi: e-Devlet Üzerinden İzlenecek!
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Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS), sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü takip için geliştirilen bir uygulama. Veriler, Alkol Ticaret Platformu (ATİP) adı verilen bir başka uygulama ile e-Devlet üzerinden izlenebilecek.
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Elektronik Alkol Takip Sistemi ile etil alkol üretim ve ithalatı anbean gözlem altında tutulacak. Yurt içindeki fiziki sevkiyatı ile piyasa arzı takip edilecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelere akış ölçer cihazlar yerleştirildiğini belirterek Elektronik Alkol Takip Sistemi ile ilgili şu bilgileri verdi: 👇
Bakan Yumaklı ayrıca emniyet ve jandarma yetkililerinin de sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirildiğini ve etkin işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.
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