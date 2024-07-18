Alışverişte Yeni Dönem: Fiş Almayana da Ceza Kesilecek!
Alışverişte Yeni Dönem: Fiş Almayana da Ceza Kesilecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiş ve fatura düzenlemeyenlere şu anda 3 bin 400 lira var. Ancak Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle fiş kesmeyenlerle yönelik tedbirler daha da sıkılaştırılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira çıkacak; her tespitte 10 bin lira artarak 50 bin liraya ulaşacak. 6'ıncı tespit sonrası ise ceza 100 bin lira olarak kesilecek.
NTV'nin aktardığına göre, düzenlemede en dikkat çeken husus ise fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlara ceza verilecek olması.
Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.
Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler sunabiliyor. Müşterilerde bunun fiş yerine geçtiğini düşüncesi oluşuyor. Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası verilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın