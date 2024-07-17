İBB'den İşsizlere Günde En Fazla 4 Kez Otobüse Ücretsiz Binme Hakkı!
İBB'den İşsizlere Günde En Fazla 4 Kez Otobüse Ücretsiz Binme Hakkı!
30 yaş üstü öğrencilerin indirimli kartlarını iptal eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlara İstanbul'da 3 ay süreyle günde 4 kez otobüse ücretsiz binme hakkı verdi.
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CHP'li İstanbul Belediyesi, geçen hafta İstanbul'daki 30 yaş üstü öğrencilerin hepsinin indirimli kartlarını iptal etmişti.
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CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, 30 yaş üstü öğrenci sayısının hayatın akışına aykırı şekilde yükseldiğini öne sürdü ve suistimal vurgusu yapmıştı.
Sosyal medyada tartışma yaratan karar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işsiz vatandaşlara yönelik 4 kullanımlık ücretsiz seyahat duyurusu geldi.
Açıklamaya göre, günde sadece 4 vasıta ile sınırlı olan ücretsiz seyahat hakkı için kişinin işsiz olduğunu ispat etmesi gerecek.
Uygulama ayrıca sadece 3 ay ve toplam 96 biniş hakkı ile sınırlı. Ücretsiz seyahat hakkı için Bölgesel İstihdam Ofislerine başvurarak gereken şartları yerine getirmek de gerekli.
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4 otobüse binip her gün iş aranacaksa harika bir sistem..
HARİKADA NASIL İSPAT EDİCEM İŞSİZ OLDUĞUMU
Akıllıca olmuş 👏 Zamanla daha iyilerini yaparlar umarım.
liboşlar kızdı