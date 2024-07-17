İBB'den İşsizlere Günde En Fazla 4 Kez Otobüse Ücretsiz Binme Hakkı!

AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise karara şu ifadelerle tepki gösterdi: “Seçimlerden önce 'Hayatı ucuzlatacağız, ulaşımı bedava yapacağız' diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. Kararı çok yanlış buluyoruz.”

İstanbulkart tam basım ücreti son zam sonrası 17.70 TL'ye çıkmıştı.

Marmaray tam parkur ücreti 39.16, Metrobüs tam bilet ise 26,25 lira.

Aylık tam abonman 1.388 lira iken öğrenci için bu ücret 250 lira.