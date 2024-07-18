Beşiktaş’ta 29 Kişinin Öldüğü Gece Kulübü Yangınında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
Beşiktaş’ta 29 Kişinin Öldüğü Gece Kulübü Yangınında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
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Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan günü meydana gelen yangında, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi can vermişti.
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Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava devam ediyor.
29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.
İşte o anlar 👇
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