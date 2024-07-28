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Site Havuzunda Haşema Yasağı Kriz Çıkardı: Soluğu Emniyet'te Aldı!

Site Havuzunda Haşema Yasağı Kriz Çıkardı: Soluğu Emniyet'te Aldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 19:53

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. TİHEK, 2022 yılında benzer bir olay sonrası site yönetimine para cezası kesmişti. 

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Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girmek istedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girmek istedi.

Kaynak

Ancak bu sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Ancak bu sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2022 yılında benzer bir olay sonrası site yönetimine 5 bin lira ceza kesmişti.

Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2022 yılında benzer bir olay sonrası site yönetimine 5 bin lira ceza kesmişti.

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