Site Havuzunda Haşema Yasağı Kriz Çıkardı: Soluğu Emniyet'te Aldı!
Site Havuzunda Haşema Yasağı Kriz Çıkardı: Soluğu Emniyet'te Aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.
Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 2022 yılında benzer bir olay sonrası site yönetimine 5 bin lira ceza kesmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın