4 Farklı İlde Orman Yangını: Tahliye Edilen Evler Var!
4 Farklı İlde Orman Yangını: Tahliye Edilen Evler Var!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi, Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orman yangınları çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Antalya'nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Keçilkayalıkları mevkiindeki yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu ve hızla büyüdüğü öğrenildi. Bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yalova Valisi Hülya Kaya, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada” dedi.
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Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor.
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