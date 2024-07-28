İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Ünlü Sunucu İle Evlendi! Özgür Özel Şahit Oldu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, gazeteci Serap Belovacıklı ve dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptı.