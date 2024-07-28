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İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Ünlü Sunucu İle Evlendi! Özgür Özel Şahit Oldu

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, Ünlü Sunucu İle Evlendi! Özgür Özel Şahit Oldu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 14:32

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, gazeteci Serap Belovacıklı ve dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptı.

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Gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale İstanbul'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kıydığı nikah töreninde CHP lideri Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kıydığı nikah töreninde CHP lideri Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Serap Belovacıklı kimdir?

Serap Belovacıklı kimdir?

17 Temmuz 1984 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun.

17 Temmuz 1984 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Serap Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun.
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Belovacıklı, kariyerine 2007 yılında Olay TV’de yönetmen olarak başladı. Daha sonra Habertürk’de ve Akşam Gazetesi’nde çalıştı, Artı1 TV ve TVEM kanallarında sunuculuk deneyimi yaşadı. 2015 yılında Yurt Gazetesi’nde kısa bir süre görev yaptı, ardından Posta Gazetesi’nde politika editörü olarak çalışmaya başladı.

Belovacıklı, kariyerine 2007 yılında Olay TV’de yönetmen olarak başladı. Daha sonra Habertürk’de ve Akşam Gazetesi’nde çalıştı, Artı1 TV ve TVEM kanallarında sunuculuk deneyimi yaşadı. 2015 yılında Yurt Gazetesi’nde kısa bir süre görev yaptı, ardından Posta Gazetesi’nde politika editörü olarak çalışmaya başladı.

Belovacıklı, 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak görev aldı ve aynı zamanda hafta sonu Haber Global’de haber sunuculuğu yaptı. Belovacıklı ardından Sözcü TV’de haber spikerliği ile meslek hayatına devam etti.

Belovacıklı, 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak görev aldı ve aynı zamanda hafta sonu Haber Global’de haber sunuculuğu yaptı. Belovacıklı ardından Sözcü TV’de haber spikerliği ile meslek hayatına devam etti.
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