Antalya'da Plaj Karıştı: Çalınan Telefonu İçin Para İstediler!
Antalya'da Plaj Karıştı: Çalınan Telefonu İçin Para İstediler!
Antalya'da plajda denize giren bir kişinin önce telefonun çalınması ardından ise parayla geri satılmak istenmesi ortaya hareketli anlar çıkardı. Olay yerine gelen polise neşter ve baltayla saldıran grup plajı birbirine kattı.
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Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Beach Park'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kişinin telefonu denizde olduğu sırada plajda bulunan bir grup tarafından çalındı.
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5 kişilik grup daha sonra telefonu sahibine vermek için 4 bin lira para isteyince tartışma büyüdü.
Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çalınan telefonu şüpheli 5 kişinin üzerinde bulamadı. Polis kendisine saldıran grubu gözaltına aldı.
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