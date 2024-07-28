Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Pahalı Bilet İsyanı: Sadece Yüzme Yarışı 25 Bin Lira!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Pahalı Bilet İsyanı: Sadece Yüzme Yarışı 25 Bin Lira!
Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yaklaşık 600 bin bilet hala alıcı bulamadı. Bunun en önemli nedeni ise bilet fiyatlarının inanılmaz yüksek rakamlara ulaşması.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinde izlemek isteyenler için satışa sunulan biletlerden en pahalısı 2.970 euro (106.349 Türk Lirası), en uygunu ise 90 euro (3.222 TL) olarak belirlendi.
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Fiyatları pahalı bulanlar ise sosyal medyada sıklıkla eleştiriyor. Yapılan yorumlarda, "Yüzme bileti için 690 euro. Hayır, teşekkürler", "Utanç.. biletler çok pahalı" gibi ifadeler kullanıyor.
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Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet ise bilet fiyatlarının pahalı olduğu ve ilginin bu nedenle düştüğü eleştirilerini kabul etmiyor.
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Estanguet, stadyum etkinliklerinde boş koltukların olmasının alışmadık bir durum olmadığını, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 264.000 biletin satılamadığını söyledi.
Organizatörler, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde 10 milyon bilete sahipti ve hepsini bir anda satışa sunmak yerine kademeli satış uygulama kararı aldı.
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