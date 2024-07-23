Duşta Bomba Gibi Patladı: Talihsiz Kadın, 5 Yıldızlı Otelden 15 Dikişle Çıktı!
Duşta Bomba Gibi Patladı: Talihsiz Kadın, 5 Yıldızlı Otelden 15 Dikişle Çıktı!
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Çocuklarıyla birlikte Alanya'daki lüks otele giden aile duşakabin camının bomba gibi patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı.
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Ölümden dönen talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldız Alicanoğlu, "15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" dedi.
Show Haber'e konuşan Alicanoğlu şöyle devam etti: "Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu."
Elinde 15 dikiş olduğunu belirten talihsiz kadın, baş parmağında hissizlik olduğunu ve otel yönetiminden şikayetçi olduğunu ekledi.
Yıldız Alicanoğlu'nun anlattıkları 👇
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Cam bir yere takılıp zorlandı ise patlamıştır. 5 yıldızlı değil 15 yıldızlı da olsa bunun önüne geçemezler. Evinizdeki cam duşakabinlerde de aynı risk vardır... Devamını Gör