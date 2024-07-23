Hava Durumu Değişiyor: İstanbul ve Ankara İçin Yağış Uyarısı Geldi!
Hava Durumu Değişiyor: İstanbul ve Ankara İçin Yağış Uyarısı Geldi!
Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüş gösterecek.
İstanbul’da bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak beklentisi var. Ankara'da ise yarın ve perşembe yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.
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İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.
Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak olmadığını, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini aktardı.
İstanbul 5 Günlük Beklenen Hava Durumu 👇
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Ankara 5 Günlük Beklenen Hava Durumu 👇
İzmir 5 Günlük Beklenen Hava Durumu 👇
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