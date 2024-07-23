Hava Durumu Değişiyor: İstanbul ve Ankara İçin Yağış Uyarısı Geldi!

Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüş gösterecek.

İstanbul’da bugün ve yarın, gök gürültülü sağanak beklentisi var. Ankara'da ise yarın ve perşembe yağış bekleniyor.