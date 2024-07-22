Yunan Bakan, Türkiye'yi F-35'lerle Tehdit Etti: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"
Yunan Bakan, Türkiye'yi F-35'lerle Tehdit Etti: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"
Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programında F-35'ler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesi gündem oldu.
Yunan bakan, 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullandı.
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın geçen hafta Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözleri siyasette tansiyonu yükseltmişti.
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Türkiye-Yunanistan arasında devam eden siyasi atışmaya son olarak Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldı.
Georgiadis, Türkiye'nin havacılıkta geride kaldığını ima ederek, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'ü aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Yunanistan'ın F-35 almasına ise ABD'den onay çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini kullanmıştı.
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