Yunan Bakan, Türkiye'yi F-35'lerle Tehdit Etti: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"

Georgiadis daha önce de, 'Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum. Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır' demişti.