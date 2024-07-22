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Yunan Bakan, Türkiye'yi F-35'lerle Tehdit Etti: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"

Yunan Bakan, Türkiye'yi F-35'lerle Tehdit Etti: "Bir Gece Ansızın Ankara'ya Gelebiliriz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 15:51

Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programında F-35'ler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesi gündem oldu. 

Yunan bakan, 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın geçen hafta Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözleri siyasette tansiyonu yükseltmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın geçen hafta Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözleri siyasette tansiyonu yükseltmişti.

Yunan Bakan Dendias açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

'Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden 50 geçti...

Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz.'

Türkiye-Yunanistan arasında devam eden siyasi atışmaya son olarak Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldı.

Türkiye-Yunanistan arasında devam eden siyasi atışmaya son olarak Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldı.

Georgiadis, Türkiye'nin havacılıkta geride kaldığını ima ederek, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Georgiadis, Türkiye'nin havacılıkta geride kaldığını ima ederek, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Georgiadis daha önce de, 'Sayın Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum. Eğer gece, sabah ya da öğlen gelirse bizim Rafaele ve Viper jetlerimiz Türk Hava Kuvvetleri'ni yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz. Türkiye merhametimize kalır' demişti.

Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'ü aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Yunanistan'ın F-35 almasına ise ABD'den onay çıkmıştı.

Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'ü aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Yunanistan'ın F-35 almasına ise ABD'den onay çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini kullanmıştı.

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