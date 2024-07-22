Reuters Yazdı: Biden, Neden Aniden Başkanlık Yarışından Çekildi?
Reuters Yazdı: Biden, Neden Aniden Başkanlık Yarışından Çekildi?
Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini oldukça geri gösteren anket sonuçlarını inceledikten sonraki 48 saat içinde çekilme kararı aldığını söyledi. Biden'ın COVİD-19 tedavisi nedeniyle evinde öksürükler içindeyken Demokratlar'dan çekilmesi yönünde baskı gördüğü de belirtiliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Ancak çekilme kararını Beyaz Saray yetkilileri dahil herkes Biden'ın çekilme kararını “tweet ile” öğrendi.
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Biden, sonrasında yaptığı bir paylaşımda yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Biden ayrıca çekilme kararı yaptığı paylaşımında şunları söyledi: 👇
Biden çekilme nedenine ilişkin net bir şey söylemekten kaçınsa da, Reuters bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir haber geçti.
Reuters'a konuşan iki kaynak, Biden'ın yeniden seçilme yolunun kapanmak üzere olduğunu gösteren anket verilerini 48 saat boyunca inceledikten sonra, dün yarıştan çekilme kararını yardımcılarının çoğuna bildirdiğini söyledi.
Biden, Çarşamba günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasından bu yana evinde izole ediliyordu. Yardımcıları, hala öksürüğü olan Biden'ın hafta sonunun çoğunda çekilmesi için Demokratlar tarafından baskı gördüğünü de dile getirdi.
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ABD Başkanı Joe Biden'a rakibi Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’la birlikte çıktığı TV programının ardından eleştiriler artmıştı.
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