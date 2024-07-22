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Reuters Yazdı: Biden, Neden Aniden Başkanlık Yarışından Çekildi?

Reuters Yazdı: Biden, Neden Aniden Başkanlık Yarışından Çekildi?

Joe Biden
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 09:44 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 09:59

Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini oldukça geri gösteren anket sonuçlarını inceledikten sonraki 48 saat içinde çekilme kararı aldığını söyledi. Biden'ın COVİD-19 tedavisi nedeniyle evinde öksürükler içindeyken Demokratlar'dan çekilmesi yönünde baskı gördüğü de belirtiliyor. 

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Ancak çekilme kararını Beyaz Saray yetkilileri dahil herkes Biden'ın çekilme kararını “tweet ile” öğrendi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Ancak çekilme kararını Beyaz Saray yetkilileri dahil herkes Biden'ın çekilme kararını “tweet ile” öğrendi.

Biden, sonrasında yaptığı bir paylaşımda yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Biden ayrıca çekilme kararı yaptığı paylaşımında şunları söyledi: 👇

Biden, sonrasında yaptığı bir paylaşımda yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Biden ayrıca çekilme kararı yaptığı paylaşımında şunları söyledi: 👇

'Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum.'

Biden çekilme nedenine ilişkin net bir şey söylemekten kaçınsa da, Reuters bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir haber geçti.

Biden çekilme nedenine ilişkin net bir şey söylemekten kaçınsa da, Reuters bunun nedenine ilişkin dikkat çeken bir haber geçti.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Biden'ın yeniden seçilme yolunun kapanmak üzere olduğunu gösteren anket verilerini 48 saat boyunca inceledikten sonra, dün yarıştan çekilme kararını yardımcılarının çoğuna bildirdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Biden'ın yeniden seçilme yolunun kapanmak üzere olduğunu gösteren anket verilerini 48 saat boyunca inceledikten sonra, dün yarıştan çekilme kararını yardımcılarının çoğuna bildirdiğini söyledi.

Biden, Çarşamba günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasından bu yana evinde izole ediliyordu. Yardımcıları, hala öksürüğü olan Biden'ın hafta sonunun çoğunda çekilmesi için Demokratlar tarafından baskı gördüğünü de dile getirdi.

Biden, Çarşamba günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasından bu yana evinde izole ediliyordu. Yardımcıları, hala öksürüğü olan Biden'ın hafta sonunun çoğunda çekilmesi için Demokratlar tarafından baskı gördüğünü de dile getirdi.
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ABD Başkanı Joe Biden'a rakibi Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’la birlikte çıktığı TV programının ardından eleştiriler artmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'a rakibi Cumhuriyetçi Partili Donald Trump’la birlikte çıktığı TV programının ardından eleştiriler artmıştı.

Biden programda rakibi karşısında oldukça zor duruma düşmesini soğuk algınlığına bağlamış ancak bu açıklaması çok tatmin edici olmamıştı. 

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