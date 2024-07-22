Reuters Yazdı: Biden, Neden Aniden Başkanlık Yarışından Çekildi?

'Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum.'