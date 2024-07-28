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Veterinerler, Sokak Köpekleri İçin Milletvekillerine Çağrı Yaptı: Tehlikeyi Anlattılar!

Veterinerler, Sokak Köpekleri İçin Milletvekillerine Çağrı Yaptı: Tehlikeyi Anlattılar!

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 17:53

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, milletvekillerine sokak köpekleri düzenlemesi için 'hayır' oyu kullanma çağrısı yaptı. Ötanaziye açık kapı bırakıldığını savunan veterinerler, köpeklerin sokaktan toplanması için uygun şartların da oluşmadığı yönünde görüş bildirdi. Veterinerler ayrıca sokak köpeklerinin gitmesiyle fare ve yılan popülasyonun artacağı konusunda uyarı yaptı. 

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TBMM Genel Kurulu, yeni haftada başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki,, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki,, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ortak basın açıklamasında milletvekillerine seslendi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ortak basın açıklamasında milletvekillerine seslendi.

“Meslek birlikleri olarak uyarıyoruz: çözüm zor değil!” başlıklı açıklamada "Teklifin dayandırıldığı gerekçeler eksik ve hatalıdır. Kanıt olarak sunulan bilimsel veriler güncel değildir" denilerek milletvekillerine 'hayır' oyu kullanması çağrısı yapıldı.

“Meslek birlikleri olarak uyarıyoruz: çözüm zor değil!” başlıklı açıklamada "Teklifin dayandırıldığı gerekçeler eksik ve hatalıdır. Kanıt olarak sunulan bilimsel veriler güncel değildir" denilerek milletvekillerine 'hayır' oyu kullanması çağrısı yapıldı.
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Teklifte yer alan bazı maddelerin ötanazi açık kapı bıraktığı vurgulanarak şöyle dendi: 👇

Teklifte yer alan bazı maddelerin ötanazi açık kapı bıraktığı vurgulanarak şöyle dendi: 👇

'Kanun teklifinin 1. Maddesinde geçen; ‘insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla’, 4. Maddesinde geçen; ‘.. kanuni istisnalar hariç’ ve ‘........ insan ve çevre sağlığı için oluşabilecek’, 6. Maddesinde geçen; ‘kanuni ve tıbbi’ gibi geniş kapsamlı ifadelerle hem ötanaziye açık kapı bırakılmakta, hem de karar verme yetkisi veteriner hekimin iradesi dışına çıkarılmaktadır.'

Köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması için uygun şartlar ulaşmadığına da dikkat çeken açıklamada şöyle devam edildi: 👇

Köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması için uygun şartlar ulaşmadığına da dikkat çeken açıklamada şöyle devam edildi: 👇

“Kanun teklifine göre toplanıp rehabilite edilen hayvanların yerine bırakılması yasaklanmaktadır. Ancak hayvan sayısı teklifte belirtildiği gibi 4 milyon olarak kabul edilirse, mevcut barınak kapasitesi ihtiyaç duyulanın yalnızca %3’ünü (105 bin / 4 milyon) karşılamaktadır. Bu durumda toplanan hayvanlara ne olacağı sorusu kaygı yaratmaktadır. Kanun teklifinde belediyelere bakımevi yapması için 2028 yılına kadar süre verildiğine göre mevcut durumda bakımevi olmayan belediye yöneticileri “öldürmek veya hapis cezası” arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır.' 

'Şehirlerde kedi ve köpeklerin yerine sokaklarda ve bahçelerde daha fazla kemirgen ve yılan gibi hayvanlar ile bunların getireceği hastalık riski artacaktır.'

“Milletvekillerine sesleniyoruz! Kanun teklifini bu haliyle kabul etmeyin, çözüm zor değil!" denilen açıklama şöyle son buldu: 👇

“Milletvekillerine sesleniyoruz! Kanun teklifini bu haliyle kabul etmeyin, çözüm zor değil!" denilen açıklama şöyle son buldu: 👇

“Dört milyon hayvanın kademeli şekilde öldürülmesi yerine 1,5 milyon hayvanın kısırlaştırılmasıyla sorunun çözülmesi mümkündür. Üstelik bu çözüm etik ve bilimsel olduğu gibi sürdürülebilirlik, sosyolojik ve ekonomik açıdan en avantajlı çözümdür.'

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