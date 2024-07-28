Veterinerler, Sokak Köpekleri İçin Milletvekillerine Çağrı Yaptı: Tehlikeyi Anlattılar!
Veterinerler, Sokak Köpekleri İçin Milletvekillerine Çağrı Yaptı: Tehlikeyi Anlattılar!
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, milletvekillerine sokak köpekleri düzenlemesi için 'hayır' oyu kullanma çağrısı yaptı. Ötanaziye açık kapı bırakıldığını savunan veterinerler, köpeklerin sokaktan toplanması için uygun şartların da oluşmadığı yönünde görüş bildirdi. Veterinerler ayrıca sokak köpeklerinin gitmesiyle fare ve yılan popülasyonun artacağı konusunda uyarı yaptı.
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TBMM Genel Kurulu, yeni haftada başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.
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AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki,, belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ortak basın açıklamasında milletvekillerine seslendi.
“Meslek birlikleri olarak uyarıyoruz: çözüm zor değil!” başlıklı açıklamada "Teklifin dayandırıldığı gerekçeler eksik ve hatalıdır. Kanıt olarak sunulan bilimsel veriler güncel değildir" denilerek milletvekillerine 'hayır' oyu kullanması çağrısı yapıldı.
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Teklifte yer alan bazı maddelerin ötanazi açık kapı bıraktığı vurgulanarak şöyle dendi: 👇
Köpeklerin toplanması ve barınaklara alınması için uygun şartlar ulaşmadığına da dikkat çeken açıklamada şöyle devam edildi: 👇
“Milletvekillerine sesleniyoruz! Kanun teklifini bu haliyle kabul etmeyin, çözüm zor değil!" denilen açıklama şöyle son buldu: 👇
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