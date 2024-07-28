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Türkiye'de Bir İlk: Vicdanının Sesini Dinleyen 8 Öğrenci İkinci Kez YKS'ye Girdi!

Türkiye'de Bir İlk: Vicdanının Sesini Dinleyen 8 Öğrenci İkinci Kez YKS'ye Girdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 16:45

Sivas'ta YKS'de bir öğrenci epilepsi krizi geçirince 8 aday ona yardıma gitmişti. ÖSYM, tarihte bir ilke imza atarak vakit kaybı yaşayan 8 öğrenci için yeniden sınav yaptı. Öğrenciler yoğun güvenlik kontrolü ve birebir aynı prosedürle sınava alındı. 

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Sivas’ta 8 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda bir aday epilepsi krizi geçirmiş ve 8 öğrenci sınavı bırakıp yardımına koşmuştu.

Sivas’ta 8 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda bir aday epilepsi krizi geçirmiş ve 8 öğrenci sınavı bırakıp yardımına koşmuştu.

ÖSYM yönetmeliğine göre, sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler sadece 15 saniyelik bir hak tanıdı.

ÖSYM yönetmeliğine göre, sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler sadece 15 saniyelik bir hak tanıdı.

İşte o sekiz öğrenci için ÖSYM bir ilke imza atarak bugün Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulun'da yeniden YKS'ye alındı.

İşte o sekiz öğrenci için ÖSYM bir ilke imza atarak bugün Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulun'da yeniden YKS'ye alındı.

ÖSYM daha önce kimse için sınav tekrarı yapmamıştı. Uygulama bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti.

8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi.

8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi.

Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, ÖSYM’ye teşekkür ederek şunları söyledi: “Sınavda bir öğrenci rahatsızlanmıştı. Yaşanan hengamede 30-40 dakikalık bir kayıp oldu. ÖSYM sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi.”

Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, ÖSYM’ye teşekkür ederek şunları söyledi: “Sınavda bir öğrenci rahatsızlanmıştı. Yaşanan hengamede 30-40 dakikalık bir kayıp oldu. ÖSYM sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi.”

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