Türkiye'de Bir İlk: Vicdanının Sesini Dinleyen 8 Öğrenci İkinci Kez YKS'ye Girdi!
Türkiye'de Bir İlk: Vicdanının Sesini Dinleyen 8 Öğrenci İkinci Kez YKS'ye Girdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas’ta 8 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda bir aday epilepsi krizi geçirmiş ve 8 öğrenci sınavı bırakıp yardımına koşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖSYM yönetmeliğine göre, sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler sadece 15 saniyelik bir hak tanıdı.
İşte o sekiz öğrenci için ÖSYM bir ilke imza atarak bugün Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulun'da yeniden YKS'ye alındı.
8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi.
Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, ÖSYM’ye teşekkür ederek şunları söyledi: “Sınavda bir öğrenci rahatsızlanmıştı. Yaşanan hengamede 30-40 dakikalık bir kayıp oldu. ÖSYM sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın