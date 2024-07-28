Türkiye'de Bir İlk: Vicdanının Sesini Dinleyen 8 Öğrenci İkinci Kez YKS'ye Girdi!

Sivas'ta YKS'de bir öğrenci epilepsi krizi geçirince 8 aday ona yardıma gitmişti. ÖSYM, tarihte bir ilke imza atarak vakit kaybı yaşayan 8 öğrenci için yeniden sınav yaptı. Öğrenciler yoğun güvenlik kontrolü ve birebir aynı prosedürle sınava alındı.