Yine Bir Tekelci Cinayeti: Saat 22.00'dan Sonra İçki Satmadı, Canından Oldu!
Yine Bir Tekelci Cinayeti: Saat 22.00'dan Sonra İçki Satmadı, Canından Oldu!
Ankara’nın Sincan ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi, saat 22.00’dan sonra kendisine içki satmayan tekelci Ümit Kaya'yı 9 yerinden bıçakladı. Ümit Kaya olay yerinde can verdi.
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde yaşandı.
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Tekel bayisi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak için içeri girdi.
Ümit Kaya, 22.00'dan sonra içki satışının yasak olduğunu belirterek satış yapamayacağını dile getirdi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya’ya saldırdı.
9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya’nın olay yerinde öldü. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Ümit Kaya’nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak’ın uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledib
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İçki içenler medeni görgülü çağdaş içmeyenler yobaz olmuyor muydu. Nerde kaldı medeniyet.
Tekele gelen insan alkoliktir moruk. Sosyal icici olan mekana gidip 1 2 bira icip ceker gider.
ne alakası var kardeşim bununla tekelden bi iki bira alıp evde icemiyomu insanlar
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