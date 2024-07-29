"Babam Halife Sayılır" Dediği İddia Edilmişti: DMM'den Sümeyye Erdoğan İçin Açıklama!
"Babam Halife Sayılır" Dediği İddia Edilmişti: DMM'den Sümeyye Erdoğan İçin Açıklama!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın, 'Babam İslam aleminin halifesi sayılır' şeklinde bir açıklamasının bulunmadığını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "Babam İslam aleminin halifesi sayılır" yönünde bir açıklamada bulunduğu iddia edilmişti.
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Bu iddianın gündem olmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Sümeyye Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama geldi.
Açıklamada Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir sözünün bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması 👇
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