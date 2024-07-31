Bir Olimpiyat Altın Madalyasının Maddi Değeri Açıklandı!

Olimpiyatların en gözde ödülü olan altın madalya ile ilgili gerçek biraz şaşırtıcı cinsten. 1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar büyük oranda altından yapılan altın madalyaların günümüzde ise büyük kısmı gümüş.

Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan altın madalyaların değeri ise yaklaşık 950 euro yani 34 bin 075 TL.

Kaynak: Euronews Türkçe