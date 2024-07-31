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Bir Olimpiyat Altın Madalyasının Maddi Değeri Açıklandı!

Bir Olimpiyat Altın Madalyasının Maddi Değeri Açıklandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 15:43

Olimpiyatların en gözde ödülü olan altın madalya ile ilgili gerçek biraz şaşırtıcı cinsten. 1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar büyük oranda altından yapılan altın madalyaların günümüzde ise büyük kısmı gümüş. 

Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan altın madalyaların değeri ise yaklaşık 950 euro yani 34 bin 075 TL.

Kaynak: Euronews Türkçe

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Olimpiyatlarda dağıtılan altın madalyaların sadece yüzde 1,3'ü altın geri kalanı saf gümüş. Yani 529 gram ağırlığında olan madalyanın içinde sadece 6 gram altın var.

Olimpiyatlarda dağıtılan altın madalyaların sadece yüzde 1,3'ü altın geri kalanı saf gümüş. Yani 529 gram ağırlığında olan madalyanın içinde sadece 6 gram altın var.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; günümüzde verilen gümüş madalyalar ise hala tamamen gümüşten, Bronz madalyanın yapımında ise bakır, kalay ve çinko alaşımı kullanılıyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; günümüzde verilen gümüş madalyalar ise hala tamamen gümüşten, Bronz madalyanın yapımında ise bakır, kalay ve çinko alaşımı kullanılıyor.

Kaynak

Oxford Economics tarafından yapılan hesaplama Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan altın madalyalarının değerini de ortaya koydu. Bir olimpiyat altın madalyasının manevi değeri elbette paha biçilmez olsa da maddi değeri sadece 950 euro yani 34 bin 075 TL.

Oxford Economics tarafından yapılan hesaplama Paris Olimpiyatları'nda dağıtılan altın madalyalarının değerini de ortaya koydu. Bir olimpiyat altın madalyasının manevi değeri elbette paha biçilmez olsa da maddi değeri sadece 950 euro yani 34 bin 075 TL.

Ancak Paris 2024 madalyalarının işlemleri nedeniyle gelecekte değerlerini önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor.

Aslında 1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar altın madalyalar neredeyse tamamen altından oluyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası tasarruf politikaları, 1920 Antwerp'ten itibaren madalyalardaki altın miktarının azalmasına sebep oldu.

Aslında 1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar altın madalyalar neredeyse tamamen altından oluyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası tasarruf politikaları, 1920 Antwerp'ten itibaren madalyalardaki altın miktarının azalmasına sebep oldu.

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