Ağzı Kokmasın Diye Gargara Kullandı, Ehliyetine 6 Ay El Konuldu!
Ağzı Kokmasın Diye Gargara Kullandı, Ehliyetine 6 Ay El Konuldu!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. İş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak için aracıyla yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli gencin ağzı kokmasın diye kullandığı gargara başına iş çıkardı.
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Trafik çevirmesinde ekipler tarafından durdurulan ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında hayretler içinde kaldı.
Yapılan kontrolde 360 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırıldı ve sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.
Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.
Gargara kullandıktan sonra girdiği trafik çevirmesinde ehliyetini kaptıran sürücünün açıklamaları 👇
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