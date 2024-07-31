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Ağzı Kokmasın Diye Gargara Kullandı, Ehliyetine 6 Ay El Konuldu!

Ağzı Kokmasın Diye Gargara Kullandı, Ehliyetine 6 Ay El Konuldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 14:24

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan Mehmet Akif Bakır isimli bir genç, kız arkadaşıyla buluşmaya giderken kullandığı gargara nedeniyle alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el konulan talihsiz adam soluğu hastanede aldı. 

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. İş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak için aracıyla yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli gencin ağzı kokmasın diye kullandığı gargara başına iş çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. İş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak için aracıyla yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli gencin ağzı kokmasın diye kullandığı gargara başına iş çıkardı.

Trafik çevirmesinde ekipler tarafından durdurulan ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında hayretler içinde kaldı.

Trafik çevirmesinde ekipler tarafından durdurulan ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında hayretler içinde kaldı.

Yapılan kontrolde 360 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırıldı ve sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Yapılan kontrolde 360 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırıldı ve sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Bakır “Ben sadece gargara kullandım ve 3,76 promil alkollü çıktım. Buradan araç kullanan vatandaşları araç kullanmadan önce ve araç kullanırken gargara kullanmamaları konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Gargara kullandıktan sonra girdiği trafik çevirmesinde ehliyetini kaptıran sürücünün açıklamaları 👇

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