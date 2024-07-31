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Berat Albayrak TÜGVA'nın Kampında Ortaya Çıktı: İddialı Sözlerle Döndü!

Berat Albayrak TÜGVA'nın Kampında Ortaya Çıktı: İddialı Sözlerle Döndü!

Berat Albayrak
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 10:56

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süre sonra TÜGVA'nın kampında kameralar karşısına çıktı. Albayrak, burada gençlere yaptığı konuşmada, 'Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler' ifadelerini kullandı. 

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir sürenin ardından kameraların önüne çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir sürenin ardından kameraların önüne çıktı.

2020 yılında Instagram hesabından yaptığı duyuru ile sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklayan Albayrak, TÜGVA'nın Gökçetepe Doğa Kampı’nda gençlere seslendi.

2020 yılında Instagram hesabından yaptığı duyuru ile sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklayan Albayrak, TÜGVA'nın Gökçetepe Doğa Kampı’nda gençlere seslendi.

Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" ifadelerini kullandı.

Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Berat Albayrak için hazırlanan klip 👇

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Kaynak paylaşım 👇

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