Berat Albayrak TÜGVA'nın Kampında Ortaya Çıktı: İddialı Sözlerle Döndü!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süre sonra TÜGVA'nın kampında kameralar karşısına çıktı. Albayrak, burada gençlere yaptığı konuşmada, 'Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler' ifadelerini kullandı.