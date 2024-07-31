Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti: "Hoşçakalın Dostlarım"

Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti: "Hoşçakalın Dostlarım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 08:03

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayata veda etti.

Kaynak: Habertürk

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti.

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti.

Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından sabaha karşı duygusal bir veda yapıldı 👇

Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından sabaha karşı duygusal bir veda yapıldı 👇

Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı.

Erkal, sinemada 1982 yılında 'At' ve 1983 yılında 'Faize Hücum' filmleri ile "En iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal aldı.

Erkal, sinemada 1982 yılında 'At' ve 1983 yılında 'Faize Hücum' filmleri ile "En iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
66
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın