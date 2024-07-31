Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti: "Hoşçakalın Dostlarım"
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti: "Hoşçakalın Dostlarım"
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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti.
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Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından sabaha karşı duygusal bir veda yapıldı 👇
Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.
Erkal, sinemada 1982 yılında 'At' ve 1983 yılında 'Faize Hücum' filmleri ile "En iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal aldı.
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