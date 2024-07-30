Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural'ı Fena Tiye Aldı: "Erdoğan Bunlara Yem Atıyor"

'Hakan Ural'a söyleyeyim benden duymuş olmasın ama eğer Gazze'ye savaşmaya gitmek istiyorsa ya da din uğruna bir yerlere savaşacaksa herhangi bir izne ihtiyacı yok. Doğrudan gidebilir.

'Cumhurbaşkanı bana izin versin' falan demesine gerek yok. İstediği an kalkıp gidebilir ve o şehadet şerbetinden tadabilir. Burada da epey bir insanı mutlu edebilir.'