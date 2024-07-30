Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural'ı Fena Tiye Aldı: "Erdoğan Bunlara Yem Atıyor"

Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural'ı Fena Tiye Aldı: "Erdoğan Bunlara Yem Atıyor"

Fatih Altaylı Hakan Ural
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 14:54

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı 'Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım' dediği iddia edilen yorumcu Hakan Ural'ı fena tiye aldı.

Hakan Ural her ne kadar bu sözlerin kendisine ait olmadığını açıklasa da Fatih Altaylı yayında Hakan Ural'a 'askerden kaçtığı' iddası üzerinden göndermeler yaptı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü yorumcu Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" dediği iddiası sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.

Ünlü yorumcu Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" dediği iddiası sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.

Hakan Ural ise böyle bir açıklama yapmadığını savunarak, "Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor" paylaşımı yapmıştı.

Hakan Ural ise böyle bir açıklama yapmadığını savunarak, "Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor" paylaşımı yapmıştı.

Twitter'da TT olan bu sözleri ünlü gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Hakan Ural için, "Keşke Hakan Ural askerden kaçacağına gidip Türkiye için savaşsaydı. Bildiğimiz kadarıyla çürük raporu ile askerden kaçtı değil mi? Sonra hatta hapis de yattı" ifadelerini kullandı.

Twitter'da TT olan bu sözleri ünlü gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Hakan Ural için, "Keşke Hakan Ural askerden kaçacağına gidip Türkiye için savaşsaydı. Bildiğimiz kadarıyla çürük raporu ile askerden kaçtı değil mi? Sonra hatta hapis de yattı" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: 👇

Fatih Altaylı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Hakan Ural'a söyleyeyim benden duymuş olmasın ama eğer Gazze'ye savaşmaya gitmek istiyorsa ya da din uğruna bir yerlere savaşacaksa herhangi bir izne ihtiyacı yok. Doğrudan gidebilir.

'Cumhurbaşkanı bana izin versin' falan demesine gerek yok. İstediği an kalkıp gidebilir ve o şehadet şerbetinden tadabilir. Burada da epey bir insanı mutlu edebilir.'

"Ya ne diyim ki gerçekten komik. Erdoğan akıllı adam, bunlar gibi değil. Erdoğan zaten bunları bildiği için bunlara yem atıyor, böyle bunları kullanmak için yapıyor."

"Ya ne diyim ki gerçekten komik. Erdoğan akıllı adam, bunlar gibi değil. Erdoğan zaten bunları bildiği için bunlara yem atıyor, böyle bunları kullanmak için yapıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fatih Altaylı'nın Hakan Ural'la ilgili yorumları 👇

Fatih Altaylı'nın bugünkü programının tamamı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
30
8
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın