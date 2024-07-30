Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural'ı Fena Tiye Aldı: "Erdoğan Bunlara Yem Atıyor"
Gazeteci Fatih Altaylı, Hakan Ural'ı Fena Tiye Aldı: "Erdoğan Bunlara Yem Atıyor"
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı 'Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım' dediği iddia edilen yorumcu Hakan Ural'ı fena tiye aldı.
Hakan Ural her ne kadar bu sözlerin kendisine ait olmadığını açıklasa da Fatih Altaylı yayında Hakan Ural'a 'askerden kaçtığı' iddası üzerinden göndermeler yaptı.
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Ünlü yorumcu Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" dediği iddiası sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.
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Hakan Ural ise böyle bir açıklama yapmadığını savunarak, "Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor" paylaşımı yapmıştı.
Twitter'da TT olan bu sözleri ünlü gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Hakan Ural için, "Keşke Hakan Ural askerden kaçacağına gidip Türkiye için savaşsaydı. Bildiğimiz kadarıyla çürük raporu ile askerden kaçtı değil mi? Sonra hatta hapis de yattı" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: 👇
"Ya ne diyim ki gerçekten komik. Erdoğan akıllı adam, bunlar gibi değil. Erdoğan zaten bunları bildiği için bunlara yem atıyor, böyle bunları kullanmak için yapıyor."
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Fatih Altaylı'nın Hakan Ural'la ilgili yorumları 👇
Fatih Altaylı'nın bugünkü programının tamamı 👇
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