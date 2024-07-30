Ünlü Yorumcu Hakan Ural, Sosyal Medyanın Yine Diline Düştü!
Ünlü Yorumcu Hakan Ural, Sosyal Medyanın Yine Diline Düştü!
Ünlü yorumcu Hakan Ural, batılı devletlerin Filistin politikalarını eleştirirken yaptığı yorumlarla yine gündem oldu.
Hakan Ural'ın 'Ben tek Osmanlı tokadıyla adamın boynunu kırarım. İkinciyi vurmam' sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.
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Siyasetten magazine, ekonomiden sosyal hayata kadar hemen hemen her konuda yaptığı yorumlarla sosyal medyada sık sık gündem olan oyuncu Hakan Ural, Twitter'da yine günün en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
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İsrail-Filistin olayları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışlarını yorumlayan Hakan Ural, batılı güçlerin politikalarına farklı bir tarzda tepki gösterdi.
Hakan Ural, Haber Global ekranlarında yayınlanan programda, "Ben tek Osmanlı tokadıyla adamın boynunu kırarım. İkinciyi vurmam. Hayatımda kimseye iki defa vurmadım, hep bir. Boynunu kırarım..." gibi ifadeler kullandı.
Hakan Ural'ın sosyal medyada gündem olan açıklamaları 👇
Sosyal medya kullanıcıları Hakan Ural'ın açıklamalarını tiye alarak mizahi paylaşımlar yaptı 👇
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