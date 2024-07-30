Ünlü Yorumcu Hakan Ural, Sosyal Medyanın Yine Diline Düştü!

Ünlü yorumcu Hakan Ural, batılı devletlerin Filistin politikalarını eleştirirken yaptığı yorumlarla yine gündem oldu.

Hakan Ural'ın 'Ben tek Osmanlı tokadıyla adamın boynunu kırarım. İkinciyi vurmam' sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.