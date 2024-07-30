Rekor Para Topladığı Söylenen 'Dilenci' ile İlgili Ortaya Çıkan Gerçek: AK Partili Vekil Devreye Girdi!
Rekor Para Topladığı Söylenen 'Dilenci' ile İlgili Ortaya Çıkan Gerçek: AK Partili Vekil Devreye Girdi!
Elazığı'da bir günde 10 bin 780 lira para topladığı belirtilen dilenci ile ilgili gerçek bambaşka çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenci diye alınan ve paralarına el konulan adamın kendisini ifade etmekte zorlanan sıradan bir vatandaş olduğu belirtiliyor.
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İhlas Haber Ajansı dün Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı operasyonu haberleştirmişti.
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Haberde, yakalanan yaşlı bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktığı ve bunu bir günde topladığı belirtilmişti. Ancak işin rengi biraz farkı çıktı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, görüntülerdeki adamın dilenci olmadığını ve konuyla ilgili Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu aradığını bildirdi.
Nazırlı, "Amca dilenci değil. Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil.Az önce köyün muhtarı beni aradı .Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı.Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar" ifadelerini kullandı.
Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın paylaşımı 👇
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