Rekor Para Topladığı Söylenen 'Dilenci' ile İlgili Ortaya Çıkan Gerçek: AK Partili Vekil Devreye Girdi!

Elazığı'da bir günde 10 bin 780 lira para topladığı belirtilen dilenci ile ilgili gerçek bambaşka çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenci diye alınan ve paralarına el konulan adamın kendisini ifade etmekte zorlanan sıradan bir vatandaş olduğu belirtiliyor.