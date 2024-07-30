Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP Lideri Özgür Özel'den Açıklama: Sahipsiz Sokak Köpeği Düzenlemesi AYM'ye Gidiyor!

CHP Lideri Özgür Özel'den Açıklama: Sahipsiz Sokak Köpeği Düzenlemesi AYM'ye Gidiyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 09:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis'ten geçen sokak köpekleri düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı. Özel ayrıca 'O örtülü talimata uymayacağız!' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Teklifin 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Teklifin 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özgür Özel, sahipsiz sokak köpekleri düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı: "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız."

Özgür Özel, sahipsiz sokak köpekleri düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı: "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız."

'Dört buçuk yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor' diyen Özel, Anayasa Mahkemesi'nin bundan vazgeçmesini ümit ettiğini belirtti.

Asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacaklarını söyleyen Özel şöyle devam etti: "CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız."

Asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacaklarını söyleyen Özel şöyle devam etti: "CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız."

'Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erol Kayar

Yine muhalif oyların peşinde bu öğrenilmiş muhalefet hey yavrum hey yıllarca size oy veren kafama..

Tek Ton

özgür kılıçdaroğlu

Kamil Hepdogru

Ihtiyaclar siddetlerine göre siralanir, kac haftadir bu yasayi konusuyoruz. Millet ac , hak hukuk yok bunlari halledin önce. Algi yönetimi yönetimi yapiyorla... Devamını Gör