CHP Lideri Özgür Özel'den Açıklama: Sahipsiz Sokak Köpeği Düzenlemesi AYM'ye Gidiyor!
CHP Lideri Özgür Özel'den Açıklama: Sahipsiz Sokak Köpeği Düzenlemesi AYM'ye Gidiyor!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis'ten geçen sokak köpekleri düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceklerini açıkladı. Özel ayrıca 'O örtülü talimata uymayacağız!' ifadelerini kullandı.
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Muhalefetin tepki gösterdiği, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.
Teklifin 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Özgür Özel, sahipsiz sokak köpekleri düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı: "Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda ve yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız."
Asla bu kanunun örtülü talimatına uymayacaklarını söyleyen Özel şöyle devam etti: "CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız."
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Yine muhalif oyların peşinde bu öğrenilmiş muhalefet hey yavrum hey yıllarca size oy veren kafama..
özgür kılıçdaroğlu
Ihtiyaclar siddetlerine göre siralanir, kac haftadir bu yasayi konusuyoruz. Millet ac , hak hukuk yok bunlari halledin önce. Algi yönetimi yönetimi yapiyorla... Devamını Gör