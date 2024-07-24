Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak Köpekleri Düzenlemesini Eleştirenlere Sert Çıktı: "Timsah Gözyaşları"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak Köpekleri Düzenlemesini Eleştirenlere Sert Çıktı: "Timsah Gözyaşları"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyondan geçen sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı. Erdoğan, 'Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
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Erdoğan burada yaptığı konuşmada sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı.
"Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir."
"Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."
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