Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak Köpekleri Düzenlemesini Eleştirenlere Sert Çıktı: "Timsah Gözyaşları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak Köpekleri Düzenlemesini Eleştirenlere Sert Çıktı: "Timsah Gözyaşları"

Recep Tayyip Erdoğan sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyondan geçen sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı. Erdoğan, 'Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir.' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
cdnuploads.aa.com.tr

Erdoğan burada yaptığı konuşmada sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı.

"Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir."

"Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine Gazze'de masum çocukların katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir."

'Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üzerine yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir.'

"Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."

"Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
83
37
34
5
3
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın