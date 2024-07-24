Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sokak Köpekleri Düzenlemesini Eleştirenlere Sert Çıktı: "Timsah Gözyaşları"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komisyondan geçen sokak köpekleri düzenlemesine karşı başlatılan kampanyalara sert çıktı. Erdoğan, 'Milletimiz bu sorunu çözmemizi istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir.' ifadelerini kullandı.