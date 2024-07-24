Ayrıldığı Adam, Ölmeden Selasını Verdirdi: Gülerek Videoya Aldı!
Ayrıldığı Adam, Ölmeden Selasını Verdirdi: Gülerek Videoya Aldı!
Bursa'da birlikte yaşadığı adamdan ayrılan kadın camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Tuğçe Emir, 'İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş' ifadelerini kullandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen adam için soruşturma başlatıldı.
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Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı, 6 yıl önce 'dini nikah' yaparak birlikte yaşamaya başladı. Tuğçe Emir, bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve adamın madde kullandığı iddiasıyla evi terk etti.
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Sürekli Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir son olarak dün daha büyük bir şok yaşadı. Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu.
Hemen korkan ve panik yapan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı.
Birlikte yaşadığı adamdan şikayetçi olan Emir yetkililerden yardım bekliyor.
Tuğçe Emir yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut."
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"Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki."
Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da gülerek cep telefonuyla kayda aldı 👇
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