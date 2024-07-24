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Ankara'da Toplu Taşımaya Yüzde 40 Zam Yapıldı!

Ankara'da Toplu Taşımaya Yüzde 40 Zam Yapıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 13:40 Son Güncelleme: 24.07.2024 - 13:56

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı alındı. 

Kaynak: Sabah

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma zam yapıldı.

Sabah’ın haberine göre, en son geçen yıl temmuz ayında zamlanan bilet fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa gidildi.

Sabah’ın haberine göre, en son geçen yıl temmuz ayında zamlanan bilet fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa gidildi.

Kaynak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zamla birlikte 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Zam yarından itibaren geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zamla birlikte 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Zam yarından itibaren geçerli olacak.

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