Ankara'da Toplu Taşımaya Yüzde 40 Zam Yapıldı!
Ankara'da Toplu Taşımaya Yüzde 40 Zam Yapıldı!
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı alındı.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma zam yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah’ın haberine göre, en son geçen yıl temmuz ayında zamlanan bilet fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa gidildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zamla birlikte 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın