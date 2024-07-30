Tekelciler Fiyat Verdi: Ağustos'ta Sigaraya Bir Zam Daha!
Tekelciler Fiyat Verdi: Ağustos'ta Sigaraya Bir Zam Daha!
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası Özel Tüketim Vergisi de (ÖTV) otomatik olarak arttı. Bu da sigaraya 9 ila 10 TL arasında zam olarak yansıdı.
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Zam sonrası sigara firmaları arasındaki rekabetten ötürü ise bazı markalarda bir miktar geri çekilme oldu. Ancak Ağustos ayı içinde sigaraya bir zam daha gelmesi bekleniyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.
TELE 1'den Egehan Erkün'ün aktardığına göre, zam haberleri sonrası talep arttığı için stokların tükendiğini de söyleyen Dündar şu ifadeleri kullandı:
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