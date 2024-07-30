Tekelciler Fiyat Verdi: Ağustos'ta Sigaraya Bir Zam Daha!

'Müşteri ‘rafta sigara yok’ diyor. İyi de bitiyor yani. Hem stoğumuzu koruyamıyoruz, hem de müşteriyle karşı karşı kalıyor. Müşteri sigarayı sakladığımızı sanıyor ama talep arttığı için elimizdeki stok tükeniyor.'

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