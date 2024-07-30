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Tekelciler Fiyat Verdi: Ağustos'ta Sigaraya Bir Zam Daha!

Tekelciler Fiyat Verdi: Ağustos'ta Sigaraya Bir Zam Daha!

Zam sigara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 12:15

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağustos ayında sigaraya 4 ila 5 lira arası zam geleceğini açıkladı. 

Kaynak: TELE 1

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası Özel Tüketim Vergisi de (ÖTV) otomatik olarak arttı. Bu da sigaraya 9 ila 10 TL arasında zam olarak yansıdı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası Özel Tüketim Vergisi de (ÖTV) otomatik olarak arttı. Bu da sigaraya 9 ila 10 TL arasında zam olarak yansıdı.

Zam sonrası sigara firmaları arasındaki rekabetten ötürü ise bazı markalarda bir miktar geri çekilme oldu. Ancak Ağustos ayı içinde sigaraya bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Zam sonrası sigara firmaları arasındaki rekabetten ötürü ise bazı markalarda bir miktar geri çekilme oldu. Ancak Ağustos ayı içinde sigaraya bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.

TELE 1'den Egehan Erkün'ün aktardığına göre, zam haberleri sonrası talep arttığı için stokların tükendiğini de söyleyen Dündar şu ifadeleri kullandı:

TELE 1'den Egehan Erkün'ün aktardığına göre, zam haberleri sonrası talep arttığı için stokların tükendiğini de söyleyen Dündar şu ifadeleri kullandı:

'Müşteri ‘rafta sigara yok’ diyor. İyi de bitiyor yani. Hem stoğumuzu koruyamıyoruz, hem de müşteriyle karşı karşı kalıyor. Müşteri sigarayı sakladığımızı sanıyor ama talep arttığı için elimizdeki stok tükeniyor.'

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