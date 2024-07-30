Hatay’da UFO Heyecanı! Kamerayla Kayıt Altına Aldılar: "Altta Mavi Işıkları Vardı"

Hatay’da UFO gördüğünü öne süren kadın yaşadıklarını haber ajanslarına anlattı.

Pırıl Yokuş isimli kadın, “İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı. ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik” dedi.