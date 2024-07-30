Hatay’da UFO Heyecanı! Kamerayla Kayıt Altına Aldılar: "Altta Mavi Işıkları Vardı"
Hatay’da UFO Heyecanı! Kamerayla Kayıt Altına Aldılar: "Altta Mavi Işıkları Vardı"
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Hatay’da bir kadın, gökyüzünde UFO gördüğünü belirterek o anları heyecanla kameraya aldı.
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Arsuz’daki Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, "lk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" ifadelerini kullandı.
Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vermesi gerektiği belirterek şöyle devam etti: "Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi.
Pırıl Yokuş'un UFO'yu gördüğü ve heyecanla ablasını çağırdığı anlar 👇
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