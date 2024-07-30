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Hatay’da UFO Heyecanı! Kamerayla Kayıt Altına Aldılar: "Altta Mavi Işıkları Vardı"

Hatay’da UFO Heyecanı! Kamerayla Kayıt Altına Aldılar: "Altta Mavi Işıkları Vardı"

Hatay UFO
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 11:28

Hatay’da UFO gördüğünü öne süren kadın yaşadıklarını haber ajanslarına anlattı. 

Pırıl Yokuş isimli kadın, “İlk önce bir dış halkası vardı, bir de iç halkası vardı biri sağa dönerken biri sola dönüyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı. ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik” dedi.

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Hatay’da bir kadın, gökyüzünde UFO gördüğünü belirterek o anları heyecanla kameraya aldı.

Hatay’da bir kadın, gökyüzünde UFO gördüğünü belirterek o anları heyecanla kameraya aldı.

UFO'nun İngilizce açılımı 'Unidentified Flying Object'. Türkçe anlamı ise 'Tanımlanamayan Uçan Nesne'.

Arsuz’daki Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, "lk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" ifadelerini kullandı.

Arsuz’daki Madenli Mahallesi’nde yaşayan Pırıl Yokuş, "lk önce ablam gördü, aşağı terastaydık. Zaten çok sağ, sol yapıyordu ön arkaya yapıyordu. Altta böyle ufak ufak mavi ışıkları vardı ilerliyordu ondan sonra da gözden kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vermesi gerektiği belirterek şöyle devam etti: "Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi.

Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vermesi gerektiği belirterek şöyle devam etti: "Bir uçağa benzemiyordu ya da herhangi cisme benzemiyordu bildiğin yani UFO gibi bir şeydi.

'UFO'ydu ama uzmanlar bakar inceler onlar daha net karar verir. Ama bizim tahmin ettiğimiz şey UFO'ydu ondan çok heyecanlandık.”

Pırıl Yokuş'un UFO'yu gördüğü ve heyecanla ablasını çağırdığı anlar 👇

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