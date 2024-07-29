Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Paylaşım: "Derin Üzüntü Duyuyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Paylaşım: "Derin Üzüntü Duyuyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın vefat haberi sonrası paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ' Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Işık için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları dedi: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı 👇
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kenan Işık için Twitter hesabından, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.
Özgür Özel'in paylaşımı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, bugün 76 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programı da sunan Kenan Işık, 10 yıl önce evinin banyosunda fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bunun para dışında bir şeyden üzüntü duyacagına kendi bile inanmaz
Üzüldüğünü sanmıyorum olen Arap değil....
Timsah üzülmesi he he inandık tamam