Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Paylaşım: "Derin Üzüntü Duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Paylaşım: "Derin Üzüntü Duyuyorum"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 14:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın vefat haberi sonrası paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ' Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Işık için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları dedi: 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Işık için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları dedi: 👇

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kenan Işık için Twitter hesabından, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kenan Işık için Twitter hesabından, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.

Özgür Özel'in paylaşımı 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, bugün 76 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, bugün 76 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programı da sunan Kenan Işık, 10 yıl önce evinin banyosunda fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programı da sunan Kenan Işık, 10 yıl önce evinin banyosunda fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
plutonundeliği

bunun para dışında bir şeyden üzüntü duyacagına kendi bile inanmaz

Çoban yıldızı Luna

Üzüldüğünü sanmıyorum olen Arap değil....

pabare

Timsah üzülmesi he he inandık tamam