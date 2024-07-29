Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Paylaşım: "Derin Üzüntü Duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel, uzun süredir komada olan tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın vefat haberi sonrası paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ' Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum' ifadelerini kullandı.