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Hayatını Kaybeden Kenan Işık'ın Ulaş Bardakçı Anısı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Hayatını Kaybeden Kenan Işık'ın Ulaş Bardakçı Anısı Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 12:03

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2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıldır komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın 68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı'yı andığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Işık, Bardakçı'yla ilgili 'Ulaş deyince birden duruyorum. Ulaş benim sınıf arkadaşımdı. 68 kuşağından. İki sıra önümde otururdu. Hep o aklıma gelir. Vuruldu. Biliyorsunuz Ulaş Bardakçı. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde' ifadelerini kullanmıştı. 

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2014 yılında saunaya girdikten sonra fenalaşıp beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 10 yıl süren koma hali ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.

2014 yılında saunaya girdikten sonra fenalaşıp beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 10 yıl süren koma hali ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.

Işık'ın ölümü sonrası sosyal medyada sevenleri geçmişte yer aldığı kesitleri paylaştı. O kesitler arasında bir yarışmacının isminin 'Ulaş' olduğunu öğrenen Işık'ın 68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ile ilgili anısını anlattığı bölüm de yer aldı.

Işık'ın ölümü sonrası sosyal medyada sevenleri geçmişte yer aldığı kesitleri paylaştı. O kesitler arasında bir yarışmacının isminin 'Ulaş' olduğunu öğrenen Işık'ın 68 kuşağının önemli isimlerinden Ulaş Bardakçı ile ilgili anısını anlattığı bölüm de yer aldı.

Işık, Bardakçı'yla ilgili 'Ulaş deyince birden duruyorum. Ulaş benim sınıf arkadaşımdı. 68 kuşağından. İki sıra önümde otururdu. Hep o aklıma gelir. Vuruldu. Biliyorsunuz Ulaş Bardakçı. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde' ifadelerini kullanmıştı. İşte o anlar; 📹

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