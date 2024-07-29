Milli Yıldız Arda Güler'in Eski Hocası Behzat Ç. Çıktı! 'Ankara Yanıyor' Filminde Rol Almış

İlk Karşılaşma Anında Karşılarında Gelin Yerine En Yakın Arkadaşlarını Bulan Damatların Güldüren Anları

Adana'da Bir Vatandaş Beslediği Yılan Tarafından 2 Kere Isırıldı!

Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş: "Çocuklarımız Tavuk İstiyor Alamıyorum"

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Yaptığı Ters Köşe Erkeklere Olan İnancınızı Azaltacak