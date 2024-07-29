Milli Yıldız Arda Güler'in Eski Hocası Behzat Ç. Çıktı! 'Ankara Yanıyor' Filminde Rol Almış

Son zamanlarda oynadığı başarılı futbolla gündeme gelen milli futbolcumuz Arda Güler'in 2013'te çekilen 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde rol aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan taktik aldığı görüldü.
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Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlıklar yüzünden takımı Real Madrid'te yeteri kadar fırsat bulamayan yıldız futbolcu Arda Güler, 2024 Avrupa Kupası karşılaşmalarında Milli Takım'da gösterdiği performansla göz doldurdu.
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Oynadığı futbol kadar özel hayatı da oldukça merak edilen Güler'in çocukluğuyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. 2013 yılında oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde rol alan Güler'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
Filmin ilgili sahnesinde Behzat Ç.'nin Güler ve takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptığı görüldü. İşte o anlar; 📹
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