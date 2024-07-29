Görüş Bildir
Haberler
Video
Paris 2024 Açılışından Sonra Atina’nın 2004’teki Açılış Seromonisine Övgüler Yağdı

Paris 2024 Açılışından Sonra Atina’nın 2004’teki Açılış Seromonisine Övgüler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 09:33

İçerik Devam Ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm heyecanı ve coşkusuyla başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen açılış töreni ise hala konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Paris 2024’ün açılış törenini geçtiğimiz yıllarda yapılan açılışlarla kıyaslıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu kıyaslamalardan biri de 2004’te Atina’da gerçekleşen açılış töreni ile oldu.

Bu kıyaslamalardan biri de 2004’te Atina’da gerçekleşen açılış töreni ile oldu.

Antik Yunan Heykelleri’nden esinlenerek yapılan açılış seromonisi övülmeyecek gibi değildi.

Antik Yunan Heykelleri’nden esinlenerek yapılan açılış seromonisi övülmeyecek gibi değildi.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın