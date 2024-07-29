Paris 2024 Açılışından Sonra Atina’nın 2004’teki Açılış Seromonisine Övgüler Yağdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm heyecanı ve coşkusuyla başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen açılış töreni ise hala konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Paris 2024’ün açılış törenini geçtiğimiz yıllarda yapılan açılışlarla kıyaslıyor.