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70 Yaşında Spor Yapmaya Başlayan Kadının Değişimine Şaşıracaksınız

70 Yaşında Spor Yapmaya Başlayan Kadının Değişimine Şaşıracaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 08:43

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70 yaşında spor yapmaya karar veren kadın öylesine bir değişim yaşadı ki, o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. 2016’da spor yapmaya karar veren kadının 2024’te elde ettiği sonuç harikaydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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70 yaşında spor yapmaya başlayan kadının değişimi oldukça motive ediciydi.

70 yaşında spor yapmaya başlayan kadının değişimi oldukça motive ediciydi.

Adeta zamanda ileriye değil de geriye giden kadının 2024’te 78 yaşındaki hali alkışları hak etti.

Adeta zamanda ileriye değil de geriye giden kadının 2024’te 78 yaşındaki hali alkışları hak etti.

İşte detaylar 👇

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biraslanmiyavdedi

Teyzeme bak be… helal olsun 👏🏻👏🏻👏🏻

Özlmmm

Helal olsun Teyze ne güzel motivasyon ettin beni vallahi kimse umudunu yitirmemeli herkesin kendi elinde olan bir şey ❤️👏🏻👏🏻

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