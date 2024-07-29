70 Yaşında Spor Yapmaya Başlayan Kadının Değişimine Şaşıracaksınız

70 yaşında spor yapmaya karar veren kadın öylesine bir değişim yaşadı ki, o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. 2016’da spor yapmaya karar veren kadının 2024’te elde ettiği sonuç harikaydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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70 yaşında spor yapmaya başlayan kadının değişimi oldukça motive ediciydi.
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Adeta zamanda ileriye değil de geriye giden kadının 2024’te 78 yaşındaki hali alkışları hak etti.
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Teyzeme bak be… helal olsun 👏🏻👏🏻👏🏻
Helal olsun Teyze ne güzel motivasyon ettin beni vallahi kimse umudunu yitirmemeli herkesin kendi elinde olan bir şey ❤️👏🏻👏🏻
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